На "Аллее славы" в Голливуде вандалы осквернили звезду Джонни Деппа

Johnny Depp’s Walk Of Fame star defaced amid Amber Heard legal row https://t.co/DztQRQBjKw pic.twitter.com/QwfCtxFpRO — SimpleNews.co.uk (@Simplenewsuk) 27 сентября 2019 г.

На "Аллее славы" в Голливуде неизвестные изрисовали нецензурными словами звезду Джонни Деппа, сообщил портал Daily Mail.

Предположительно, инцидент произошёл 26 сентября. Вандалы написали слово "фальшивый" и два оскорбления на золотой памятной табличке, посвящённой актёру.

Депп получил звезду в 1999 году, сейчас он считается одним из самых востребованных актёров Голливуда, фильмы с его участием заработали в прокате не один миллиард долларов.

В последнее время звезда "Пиратов Карибского моря" судится со своей бывшей женой Эмбер Херд, которая обвинила его в побоях и насилии. Также у него были многочисленные тяжбы с адвокатами, поэтому источник предположил, что осквернение памятной надписи может быть местью за некие давние обиды.

Это уже не первый случай вандализма на "Аллее славы". Например, хулиганы неоднократно портили и пачкали звезду Дональда Трампа.