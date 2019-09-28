В Якутии на реке Лене столкнулись два парома

На реке Лене в Якутии столкнулись два автомобильных парома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

— В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на реке Лене в районе берега Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района произошло столкновение двух частных паромов, — сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что погибших и пострадавших в ходе инцидента нет.

Первый паром, заходивший к причалу, повредил носовую часть. Во время инцидента на борту находилось восемь грузовых и 16 легковых автомобилей. Все они разгружены на причале. Второй паром, отходивший от берега, повредил левый борт. На его борту было восемь грузовых автомобилей и 12 легковых. Разлива топлива не наблюдается.

Ранее, 23 сентября, на той же переправе столкнулись ещё два парома.