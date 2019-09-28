В Хабаровском крае по-прежнему подтоплено 170 жилых домов

Уровень реки снизился за минувшие сутки на семь сантиметров, на пострадавших территориях региона ведутся восстановительные работы.

Вода в Амуре начала спадать на всём протяжении реки, гребень паводка сместился в Амурский лиман. Тем не менее остаются подтопленными 170 жилых домов и более 800 приусадебных участков, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Уровень реки у Хабаровска находится на отметке 457 сантиметров, у Комсомольска — 709 сантиметров, эти показатели снизились на семь сантиметров за сутки. Паводок начался с июля и пошёл на спад только в сентябре.

— В результате прохождения комплекса неблагоприятных явлений погоды на территории Хабаровского края в зоне паводка остаются восемь муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 74 населённых пунктах, — отметили спасатели.

Подтопленными остаются дома и участки в Хабаровском, Нанайском, Амурском, Николаевском, Комсомольском районах и в Комсомольске-на-Амуре, ведутся восстановительные работы.

Ранее Лайф сообщал, что ущерб в результате наводнения составляет более миллиарда рублей, выплаты пострадавшим от стихии начнутся с октября.