В Комсомольске-на-Амуре неизвестные разлили солярку по свежему асфальту

На дорогах Комсомольска-на-Амуре произошла настоящая дорожная диверсия. Накануне на двух улицах города положили свежий асфальт, а уже к утру по нему было разлито отработанное машинное масло или дизельное топливо. Об этом сообщает местный портал komcity.ru.

Директор компании, производившей ремонт, уверен, что это совершено намеренно. Он утверждает, что в случившемся виноваты конкуренты. По словам директора, "отработка" разъедает дорожное покрытие. К тому же она остаётся на шинах автомобилей, которые развозят её по всему городу, разрушая тем самым асфальтовое полотно.

На месте происшествия работают пожарные. Они смывают солярку с дорожного покрытия. Однако работам мешает сильный ветер. Одна из дорог перекрыта для проезда полностью, вторая — частично.

Поисками нарушителя будут заниматься правоохранительные органы. В данный момент ремонтная компания составляет заявление в полицию.