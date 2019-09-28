Концерн "Калашников" опубликовал экстремальный тест АК-47 — видео

Эксперт испытал автомат непрерывной стрельбой очередями до полного отказа оружия.

Концерн "Калашников" опубликовал видео экстремального уничтожения автомата АК-47, эксперт непрерывно стрелял очередями до полного отказа оружия.

Для испытания было использовано 26 магазинов по 30 патронов, при этом сам автомат был уже несколько изношен в эксплуатации с 2014 года. Специалист концерна вёл непрерывную стрельбу, пока оружие не пришло в негодность.

Было выпущено 587 патронов, после этого ствол разорвался в районе оковки цевья и искривился, пластиковые накладки расплавились, гильза прикипела к патроннику. АК-47 дымился в руках у испытателя, появилось пламя, внутренние части экстремально нагрелись.

Однако возвратный и ударно-спусковой механизмы автомата, а также затвор с затворной рамой остались целыми.

В концерне отметили, что, согласно требованиям Министерства обороны РФ, оружие рассчитано на 180 выстрелов в режиме непрерывной стрельбы, однако такой темп не является нормальным и ведёт к быстрому износу.

В результате эксперимента было установлено, что возможности автомата не просто удовлетворяют требованиям, но и значительно превосходят их.