Один человек погиб в ДТП с автобусом в Ярославской области

В Ярославской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса. Погиб мужчина 1965 года рождения. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Ярославской области.

Инцидент произошёл в Ростовском районе области на 179-м километре трассы — в районе деревни Осокино. С различными травмами госпитализированы два пассажира автобуса. По предварительным данным, всего на момент аварии в салоне находилось 19 человек.

В данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, руководство УГИБДД УМВД, медики и сотрудники МЧС. Они устанавливают детали произошедшего.