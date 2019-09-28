Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для перевозки в Хабаровский край

Стартовала погрузка белух из "китовой тюрьмы" в Приморье для отправки их к месту выпуска в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего эксперта Greenpeace России Оганеса Таргуляна.

Это будет уже четвёртая группа выпущенных из "китовой тюрьмы" млекопитающих. Их транспортировку должны были начать ещё 12 сентября, но из-за паводка в Комсомольске-на-Амуре операцию откладывали.

— Сейчас идёт перегрузка — под белух подводят носилки и перегружают в ванны на палубе судна, — рассказал Таргулян, который находится при погрузке животных.

На данный момент в "тюрьме" остаётся ещё 75 особей. В этот раз оттуда транспортируют 14 белух. Посторонних наблюдателей к этому процессу не допускают.

Белух доставят в Сахалинский залив к побережью Хабаровского края, где ранее проводился выпуск белух и косаток. Время в пути от бухты до места выпуска займёт около трёх дней.