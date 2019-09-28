Американский беспилотник провёл разведку в Донбассе и Крыму

Американский беспилотный летательный аппарат провёл разведку по линии разграничения в Донбассе и изучил побережье Чёрного моря в районе Крыма. Об этом сообщил в "Твиттере" ресурс Plane Radar.

20:05 мск.

Закончил, мониторинг линии разграничения на Донбассе, приступил к разведке вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/wwC3hVy565 — PlaneRadar (@ua4wiy_) 27 сентября 2019 г.

БПЛА Global Hawk в пятницу утром взлетел с итальянской базы Сигонелла, далее появился в воздушном пространстве Греции, Румынии, Болгарии и Украины, после этого переместился в Донбасс, отметившись на линии разграничения, и завершил полёт наблюдением за Черноморским побережьем России.

В 22:40 беспилотник вернулся на аэродром базирования. Такие летательные аппараты стали всё чаще появляться у границ России, в частности в Крыму и Калининградской области.

Пентагон не прекращает разведывательные операции, несмотря на многократные призывы Министерства обороны РФ.