Американский беспилотник провёл разведку в Донбассе и Крыму

192

Фото © Flickr/Anguskirk

Американский беспилотный летательный аппарат провёл разведку по линии разграничения в Донбассе и изучил побережье Чёрного моря в районе Крыма. Об этом сообщил в "Твиттере" ресурс Plane Radar.

БПЛА Global Hawk в пятницу утром взлетел с итальянской базы Сигонелла, далее появился в воздушном пространстве Греции, Румынии, Болгарии и Украины, после этого переместился в Донбасс, отметившись на линии разграничения, и завершил полёт наблюдением за Черноморским побережьем России.

В 22:40 беспилотник вернулся на аэродром базирования. Такие летательные аппараты стали всё чаще появляться у границ России, в частности в Крыму и Калининградской области.

Пентагон не прекращает разведывательные операции, несмотря на многократные призывы Министерства обороны РФ.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×