Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу военно-технических специалистов из России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в страну прибыли самолёты с военно-техническим персоналом из России, передаёт РИА "Новости".

— Поддержка пришла несколько дней назад... Приземлились два самолёта с персоналом комиссии по военно-технической поддержке. Они находятся в Венесуэле. Уехали те, кто прилетал в начале года, и прибыла новая команда, — рассказал Мадуро.

Он также поблагодарил президента России Владимира Путина за дипломатическую и военную поддержку.

Напомним, лидер Венесуэлы совершил визит в Россию, переговоры в Кремле состоялись 25 сентября.