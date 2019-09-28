В бундестаге призвали ослабить санкции против России

Депутаты немецкого бундестага призвали ослабить антироссийские санкции. Об этом сообщает RT Deutsch.

Это предложение было озвучено на конференции "Пять лет санкций против России — как выйти из взаимной блокады?". Она прошла в бундестаге 27 сентября под покровительством Восточного комитета немецкой экономики.

Смягчить меры против России, установленные Минским протоколом, призвала депутат от Свободной демократической партии (FDP) Сандра Везер. По словам члена Социал-демократической партии Германии (SPD) Бернда Вестфаля, необходимо предпринять "первый шаг" для сближения с Россией после пяти лет рестрикций.

Также депутат Клаус Эрнст из Партии левых (Die Linke) заявил, что шансы Германии повлиять на снятие европейских санкций против России довольны высоки. Он отметил, что именно Германия больше всего пострадала от этих ограничений.

Снятие санкций, по его словам, послужит ответной мерой на возможные экстерриториальные санкции от США в отношении Европы. Антироссийские санкции, заявил Эрнст, не выполняют своих изначальных задач.

Ранее глава бундестага Вольфганг Шойбле призвал немецких политиков прекратить саботаж вокруг "Северного потока — 2".