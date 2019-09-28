При взрыве на избирательном участке в Афганистане пострадало 15 человек

В Кандагаре на юге Афганистана пострадало 15 человек при взрыве на избирательном участке. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя больницы, куда привезли раненых.

Отмечается, что все пострадавшие — мужчины. 28 сентября в Афганистане состоятся президентские выборы, в которых принимают участие 15 кандидатов.

За последние недели в стране прогремело уже несколько взрывов. Так, 19 сентября семь человек погибли у здания Национального директората безопасности в городе Калат, а двумя днями ранее взрыв унёс жизни по меньшей мере 24 человек во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани в провинции Парван.