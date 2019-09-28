Мужчина устроил стрельбу в столичном ночном клубе

Один из посетителей столичного клуба открыл стрельбу после конфликта с другими гостями заведения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Москве.

Всё произошло в ночь на 28 сентября в одном из клубов на 15-й Парковой улице. По предварительным данным, один из посетителей выстрелил из травматического пистолета по двум своим оппонентам. Один из мужчин был госпитализирован, второй от медицинской помощи отказался.

По данным ведомства, виновник инцидента скрылся с места происшествия на автомобиле Volvo серого цвета. В настоящее время правоохранительные органы ведут его поиск.