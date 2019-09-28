Брата пакистанской Ким Кардашьян приговорили к пожизненному сроку за её убийство

Мухаммаду Васиму была назначена высшая мера пресечения за то, что три года назад он задушил свою 26-летнюю сестру Фаузию Азим (настоящее имя Кандил Балоч).

Брату инста-дивы Кандил Балоч, более известной как "пакистанская Ким Кардашьян", дали пожизненный строк за убийство звезды Сети. Об этом сообщает издание Independent.

Мухаммаду Васиму была назначена высшая мера пресечения за то, что три года назад он задушил свою 26-летнюю сестру Фаузию Азим (настоящее имя Кандил Балоч). Адвокат обвиняемого Сардар Мехбуб заявил, что намерен обжаловать решение суда.

Ещё шесть человек, проходивших подозреваемыми по данному делу, включая двух других братьев Кандил, были оправданы.

Мухаммад добровольно сознался в убийстве сестры. По его словам, он совершил преступление из-за того, что Кандил "обесчестила имя" семьи, выложив свои откровенные, по меркам Пакистана, фото в Интернет. На них девушка демонстрировала оголённые плечи и ноги.

В 2016 году этот инцидент всколыхнул общественность Пакистана. Разгорелись споры относительно "этических убийств". Сама Кандил Балоч боролась за права женщин в стране, и её действия часто вызывали волны негатива.

После этого случая власти ужесточили наказание за подобные убийства. Правоохранительные органы стараются делать всё возможное, чтобы убийцы не оставались на свободе, даже если родственники их простили.

Каждый год порядка 500 пакистанских женщин становятся жертвами членов семьи из-за вопросов "чести". Их убивают за бегство из дома, общение с мужчинами и другие отступления от консервативных устоев.