СМИ: Самолёт премьера Пакистана экстренно вернулся в аэропорт Нью-Йорка

Премьер-министр летел домой в сопровождении пакистанской делегации, принимавшей участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Воздушное судно с премьером Пакистана Имраном Ханом на борту в вынужденном порядке вернулось в аэропорт Нью-Йорка из-за обнаруженной неисправности, сообщает телеканал Geo TV.

По предварительным данным, незначительные технические неполадки обнаружили тогда, когда самолёт был недалеко от канадского города Торонто.

Экипаж принял решение вернуться в воздушную гавань Нью-Йорка, провести диагностику и устранить неисправность. Характер возникших неполадок и сроки их устранения не уточняются.