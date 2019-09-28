СМИ: Самолёт премьера Пакистана экстренно вернулся в аэропорт Нью-Йорка

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Фото © Facebook / Imran Khan (official)

Премьер-министр летел домой в сопровождении пакистанской делегации, принимавшей участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Воздушное судно с премьером Пакистана Имраном Ханом на борту в вынужденном порядке вернулось в аэропорт Нью-Йорка из-за обнаруженной неисправности, сообщает телеканал Geo TV.

По предварительным данным, незначительные технические неполадки обнаружили тогда, когда самолёт был недалеко от канадского города Торонто.

Экипаж принял решение вернуться в воздушную гавань Нью-Йорка, провести диагностику и устранить неисправность. Характер возникших неполадок и сроки их устранения не уточняются.

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