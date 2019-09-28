После речи Лаврова в ООН к нему выстроилась огромная очередь желающих пообщаться

Огромная очередь желающих пообщаться с Сергеем Лавровым выстроилась после выступления министра иностранных дел России на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Соответствующую фотографию на странице в "Фейсбуке" опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова.

— Очередь в Штаб-квартире ООН из представителей международных делегаций, желающих пообщаться с российским министром иностранных дел после его выступления на Генеральной Ассамблее, — подписала фото Захарова, добавив, что обожает наблюдать за "изоляцией России".

После выступления Лавров дал пресс-конференцию, на которой также не было свободных мест.

Накануне Сергей Лавров сделал несколько заявлений на полях Генассамблеи ООН, в частности выразил обеспокоенность нарастанием разобщённости в мире и призвал поддержать призыв о неприемлемости ядерной войны.