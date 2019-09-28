В Южной Корее прогремел взрыв на судне с россиянами — видео

Огонь перекинулся на другое судно, пришвартованное рядом. Местная береговая охрана устанавливает причины инцидента.

В результате взрыва на южнокорейском грузовом судне в порту Ульсан пострадало не менее девяти человек, сообщает новостное агентство Yonhap со ссылкой на местные власти.

Fire on oil tankers at South Korean port injures nine: Yonhap https://t.co/L48jrYkz6F pic.twitter.com/ta2iUYdGtx — Reuters Top News (@Reuters) September 28, 2019

Как уточняется, взрыв на судне, перевозившем нефтепродукты, прогремел около 10:51 по местному времени (04:51 мск). В момент пожара на борту находился 21 человек. По данным агентства, в экипаже были граждане России и Филиппин.

Огонь перекинулся на другое судно, пришвартованное рядом. В результате инцидента пострадало девять человек, один из них в тяжёлом состоянии. Есть ли среди пострадавших граждане России, не уточняется.

Местная береговая охрана устанавливает причины взрыва.