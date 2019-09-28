Путин рассказал об успехах России в увеличении численности амурского тигра

Комментируя достигнутые успехи, президент отметил, что была проделана сложная и важная работа, достойная "самого глубокого признания".

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников XX международного фестиваля "День тигра", который традиционно проходит во Владивостоке, и рассказал об успехах в увеличении численности амурских тигров. Телеграмма с посланием российского лидера опубликована на сайте Кремля.

— Благодаря неустанному кропотливому труду учёных-биологов, экологов, краеведов, волонтёров удалось добиться серьёзных, ощутимых результатов в деле сохранения и увеличения численности амурского тигра, в создании подходящих условий для проживания этого краснокнижного хищника, — заявил глава государства.

При этом он назвал фестиваль подлинным украшением общественной и культурной жизни столицы Приморья и Дальнего Востока. Президент также отметил, что праздник собирает тех, кого искренне волнует судьба животных и сохранение природных богатств страны.

Фестиваль пройдёт 29 и 30 сентября во Владивостоке.