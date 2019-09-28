В Греции загорелся паром с 500 пассажирами на борту

В Греции произошёл пожар на пароме Olympic Champion в порту Игуменица. Как сообщает AMNA, началась эвакуация более 600 человек.

Возгорание случилось в гараже вскоре после того, как паром вышел из порта в Венецию. В 8:20 судну пришлось вернуться в гавань для эвакуации. Всего на борту находились 538 пассажиров, 75 членов экипажа и 293 автомобиля.

Автоматические системы пожаротушения сработали вовремя, благодаря чему ситуацию удалось взять под контроль. Паром был построен в 2000 году, его длина 204 метра, ширина 26,13 метра.