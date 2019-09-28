Врачи объяснили, почему бесполезно принимать корвалол от болей в сердце

Накануне Всемирного дня сердца, который ежегодно отмечается 29 сентября, в Департаменте здравоохранения напомнили, что употребление "сердечных капель" приводит к зависимости от них. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на заведующего кардиореанимационным отделением Городской клинической больницы им. В. Вересаева Заура Шогенова.

По его словам, так называемые сердечные капли, которые принято принимать в народе при сердечных болях, обладают лишь успокаивающим эффектом. Препараты вроде корвалола и валокордина, считает Шогенов, "бессмысленно и нецелесообразно" принимать при боли в области сердца.

— Более того, в корвалоле и валокордине содержится фенобарбитал, к которому возникает привыкание, приравниваемое к токсикомании, — отметил эксперт.

Кардиолог не рекомендует принимать "сердечные" средства самостоятельно, поскольку "без назначений докторов это даже вредно".

— Так, если у человека инфаркт миокарда и давление низкое, а он примет нитроглицерин, у него ещё больше снизится давление, что усугубит ситуацию, — подчеркнул Шогенов.

Также эксперт напомнил основные симптомы для немедленного обращения к врачу: боли за грудиной давящего, жгучего и сжимающего характера, которые отдают в левую руку, под лопатку, шею или нижнюю челюсть. Они чаще всего возникают после недолгих физических нагрузок и купируются в состоянии покоя или же не купируются вовсе.

— Это может быть признаком стенокардии, и следует сразу же прекратить любую физическую нагрузку и обратиться за медицинской помощью, вызвать скорую помощь, — заключил эксперт.

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