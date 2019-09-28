Пьяный пассажир пытался проникнуть в кабину пилотов в Домодедово

Ещё один буйный мужчина закурил на борту в нарушение правил. В итоге из-за двух дебоширов самолёт отложил вылет в Минводы.

Два пассажира устроили пьяный дебош на борту самолёта в аэропорту Домодедово. Из-за этого командир воздушного судна, которое готовилось к вылету в Минеральные Воды, принял решение вернуть авиалайнер на стоянку. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— 40-летний житель Северной Осетии использовал нецензурную лексику, на замечания пассажиров и экипажа не реагировал, пытался проникнуть в кабину пилотов. Другой пассажир — 44-летний житель города Санкт-Петербурга — в нарушение действующего законодательства курил на борту самолёта, — говорится в сообщении.

Нарушителей доставили в дежурную часть, медицинское освидетельствование подтвердило, что оба были пьяны.

В отношении жителя Северной Осетии возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", второй дебошир отделался привлечением к административной ответственности по статье "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".