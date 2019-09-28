Посольство не подтвердило, что на взорвавшемся в Корее судне были россияне

В Посольстве России в Южной Корее не подтвердили информацию, что на борту судна Stolt Groenland, где прогремел взрыв, находились россияне.

— Мы уточняем поступившую информацию. Пока что о россиянах там речи не идёт, — цитирует "360" представителя диппредставительства.

Напомним, после взрыва на судне, перевозившем нефтепродукты, начался пожар. В результате инцидента пострадало девять человек, один из них находится в тяжёлом состоянии. Гражданство пострадавших уточняется.