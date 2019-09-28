Президент Грузии высказалась за диалог с Москвой

При этом Зурабишвили позитивно отметила прошедшую на полях Генассамблеи ООН встречу глав МИД России и Грузии.

Тбилиси следует пробовать вести диалог с Москвой и не замыкаться на себе, заявила президент страны Саломе Зурабишвили, подытоживая своё выступление на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает портал "Грузия Онлайн".

Разговаривая с журналистами, она подчеркнула, что при рассмотрении вопроса Абхазии и Южной Осетии у страны есть два пути — дипломатический и военный. Поскольку последний вариант Тбилиси не рассматривает, стране необходимо попробовать сесть за стол переговоров.

— Нельзя, чтобы Грузия не попробовала этот путь и осталась замкнутой в себе, — отметила Зурабишвили.

Она положительно оценила прошедшую на полях Генассамблеи встречу между министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и его российским коллегой Сергеем Лавровым. По её словам, данное событие вызвало одобрение со стороны западных партнёров республики.

Ранее Лайф сообщал, что главы внешнеполитических ведомств России и Грузии провели первую встречу после произошедшего в 2008 году вооружённого конфликта в Южной Осетии.