Президент Грузии высказалась за диалог с Москвой

Тбилиси следует пробовать вести диалог с Москвой и не замыкаться на себе, заявила президент страны Саломе Зурабишвили, подытоживая своё выступление на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает портал "Грузия Онлайн".
Разговаривая с журналистами, она подчеркнула, что при рассмотрении вопроса Абхазии и Южной Осетии у страны есть два пути — дипломатический и военный. Поскольку последний вариант Тбилиси не рассматривает, стране необходимо попробовать сесть за стол переговоров.
— Нельзя, чтобы Грузия не попробовала этот путь и осталась замкнутой в себе, — отметила Зурабишвили.
Она положительно оценила прошедшую на полях Генассамблеи встречу между министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и его российским коллегой Сергеем Лавровым. По её словам, данное событие вызвало одобрение со стороны западных партнёров республики.
Ранее Лайф сообщал, что главы внешнеполитических ведомств России и Грузии провели первую встречу после произошедшего в 2008 году вооружённого конфликта в Южной Осетии.
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