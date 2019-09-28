В Москве грабитель похитил 3,5 млн рублей из "приоры" доставщика овощей

В Новой Москве неизвестный взломал легковой автомобиль и украл из него сумку с тремя с половиной миллионами рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД России по городу Москве.

Инцидент произошёл днём в пятницу, 27 сентября, на парковке возле торгового центра на Калужском шоссе. Злоумышленник вскрыл пассажирскую дверь Lada 217030, украл сумку и скрылся. В сумке находилось 3,5 млн рублей, они принадлежали доставщику овощей и фруктов.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по статье "Кража, совершённая в особо крупном размере".

Все детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.