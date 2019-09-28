Москвичей предупредили о затяжных дождях

По словам метеоролога, за четыре дня осадков выпадет больше, чем за весь сентябрь.

Со следующей недели в Москву придут сильные дожди. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

— Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди, — сказал Тишковец.

Метеоролог отметил, что дожди накроют столицу во второй половине воскресенья. Прогнозируется, что до среды выпадет около 40% от месячной нормы осадков (до 25 мм). По словам синоптика, это будет больше, чем за весь сентябрь.

В эти дни воздух прогреется до +15 градусов, ночью столбики термометров не опустятся ниже +5. А во вторник, 1 октября, как ранее сообщал Лайф, в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление.