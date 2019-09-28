В Якутии водитель-наркоман перевозил детей в школьном автобусе

У мужчины также не было документов с разрешением на перевозку детей. Его уже привлекли к административной ответственности.

В Якутии при перевозке детей задержали водителя школьного автобуса, который находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление ГИБДД МВД РФ по региону.

— В Намском районе сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автобус, в салоне которого находилось 19 школьников одной из столичных школ. Дети следовали по маршруту город Якутск — село Хатырык Намского района — город Якутск в сопровождении классного руководителя. За рулём транспорта находился мужчина 1981 года рождения, который не смог предъявить полицейским документы, разрешающие осуществление организованной перевозки групп детей, — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что транспортное средство не предназначалось для перевозки школьников. Инспекторы также обратили внимание на странное поведение водителя. Медицинская экспертиза подтвердила, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

Сейчас в отношении водителя, педагога и владельца автобуса заведены административные дела. На имя директора школы внесено представление об устранении причин происшествия.

Ещё одного водителя в состоянии наркотического опьянения задержали вчера в Крыму. Мужчина никак не реагировал на требования полиции остановиться, поэтому сотрудникам пришлось прибегнуть к стрельбе по машине во время погони за лихачом.