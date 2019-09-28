Диджей-лунатик упал с балкона, получил 28 переломов и остался жив

Диджей лондонской радиостанции MuusicFM Пол Картрайт получил 28 переломов после того, как в состоянии лунатизма упал с балкона во время отпуска. Об этом сообщает издание LADbible.

Британец вместе со своей девушкой отмечал свой 45-й день рождения в отеле на Мальте. Однако в один из вечеров, находясь в состоянии сомнамбулизма (или лунатизма), он упал с балкона своего номера с высоты 24 метров.

— Это был не первый случай, когда Пол страдал лунатизмом. У него есть истории, когда он совершал ночные набеги на холодильник и просыпался в других комнатах, но он никогда не совершал ничего подобного, — рассказала его девушка Даниэль.

В результате происшествия мужчина получил переломы рёбер, шеи, таза, переломы бедра и ступни, а также внутреннее кровотечение. Две с половиной недели после падения он провёл в искусственной коме, после чего его наконец перевезли с Мальты в Лондон.

Пол заявил, что его цель — снова научиться ходить без посторонней помощи. Несмотря на многочисленные травмы, которые даже привели к удалению части кишечника, Пол не утратил чувства юмора. По мнению его девушки Даниэль, именно эта черта его характера и невероятный оптимизм приводят к значительным успехам в его реабилитации.

— Я никогда не ломал ни одной кости до этого... но теперь я сломал 28 за один раз, — шутит он.

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