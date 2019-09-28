Учёные узнали, что предотвращает возникновение рака

Специалисты отметили сложную взаимосвязь между старением и раком и подчеркнули, что для понимания явления нужно продолжать его изучать.

Процесс старения человека в некоторых случаях может стать препятствием для развития онкологии. К таким выводам пришли исследователи из Университета Ливерпуля, сообщает Medical Xpress.

Возглавивший группу учёных доктор Жоао Педро де Магальес уверен, что, несмотря на тот факт, что с возрастом мутации накапливаются, процесс старения всё же может предотвращать появление рака.

— Старение тканей может препятствовать пролиферации (разрастанию ткани организма путём деления клеток. — Прим. Лайфа) и, следовательно, раку. Таким образом, мы наблюдаем две противоположные силы: мутации, приводящие к развитию злокачественных опухолей, и дегенерация тканей, препятствующая злокачественному процессу, — объяснил он.

Обосновывая свою точку зрения, учёный напомнил, что в очень преклонном возрасте заболеваемость раком снижается.

При этом он оговорился, что проделанная его группой работа доказывает сложную взаимосвязь между старением и раком. По его словам, чтобы понять данный механизм, необходимо продолжать исследования.

Ранее Лайф рассказал, как заботиться о себе, чтобы уберечься от онкологии.