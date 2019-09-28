На борту взорвавшегося в Южной Корее судна было 10 россиян

На борту судна Stolt Groenland, на котором произошёл взрыв в южнокорейском порту Ульсан, находилось десять граждан России, пострадавших среди них нет. Об этом Лайфу рассказали в консульстве РФ в Пусане.

— Никакие ремонтные работы (в момент инцидента. — Прим. Лайфа) на судне не велись, произошёл внезапный взрыв, всех эвакуировали, — сказал представитель консульства.

Он добавил, что всех россиян разместили в отеле. Сейчас выясняются причины происшествия.

Напомним, после взрыва на судне, перевозившем нефтепродукты, начался пожар. В результате инцидента пострадало девять человек, один из них находится в тяжёлом состоянии. Помимо граждан России на борту находились также филиппинцы. Момент взрыва сняли очевидцы.