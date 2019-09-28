Порошенко встревожила новость об отставке Волкера

Бывший президент Незалежной Пётр Порошенко в "Твиттере" прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Назвав новость об уходе Волкера с должности "тревожной", экс-гарант выразил свою благодарность за сотрудничество и оценил его вклад в укрепление партнёрства Вашингтона и Киева. По его словам, Волкеру удалось установить высокий стандарт доверия, "который будет трудно превзойти любому преемнику".

— С Куртом нам на Украине чувствовалось увереннее — и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США, — написал он.

На отставку Волкера также отреагировал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

— Курт Волкер — это первая не политическая, а именно реальная потеря. Мы ему небезразличны — это очень редко случается в политике. Спасибо, Курт. Очень жалко, — написал он в "Твиттере".

Kurt Walker @SpecRepUkraine is the first, not a political one, but a real loss. We were not indifferent to him - it is a rare case in politics. Thank you so much for everything, @kvolker. It’s all so sad. But it’s just the beginning pic.twitter.com/3nN3p4E4u6 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 28, 2019

Ранее телеканал CNN сообщил, что Волкер решил покинуть должность, которую занимал с 7 июля 2017 года.