Порошенко встревожила новость об отставке Волкера

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Фото © Facebook / Петро Порошенко

Бывший президент Незалежной Пётр Порошенко в "Твиттере" прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Назвав новость об уходе Волкера с должности "тревожной", экс-гарант выразил свою благодарность за сотрудничество и оценил его вклад в укрепление партнёрства Вашингтона и Киева. По его словам, Волкеру удалось установить высокий стандарт доверия, "который будет трудно превзойти любому преемнику".

С Куртом нам на Украине чувствовалось увереннее — и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США, — написал он.

На отставку Волкера также отреагировал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Курт Волкер — это первая не политическая, а именно реальная потеря. Мы ему небезразличны — это очень редко случается в политике. Спасибо, Курт. Очень жалко,написал он в "Твиттере".

Ранее телеканал CNN сообщил, что Волкер решил покинуть должность, которую занимал с 7 июля 2017 года.

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