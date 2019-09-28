В Канаде на акцию вместе с Гретой Тунберг вышло полмиллиона человек — видео

Missed the historic climate march today? Check out this timelapse of the protest as seen from above. Read more: https://t.co/glc5rSiLd8 pic.twitter.com/AFPq1eebbK — CBC Montreal (@CBCMontreal) 28 сентября 2019 г.

Не менее 500 тысяч человек 27 сентября приняли участие в экологической акции на улицах Монреаля в Канаде. Об этом сообщает CBC.

Участники климатического марша (многие из них ещё недостаточно взрослые, чтобы голосовать) требовали от властей принять меры по борьбе с изменением климата и сократить вредные выбросы до нуля к 2050 году.

Tomorrow the global climate strike continues!! I’ll join the strike in Montreal.

170 countries and 6631 events so far. #weekforfuture

Find your closest strike or register your own at https://t.co/G06WbXNvl1 or local websites.

Spread the word!#FridaysForFuture #ClimateStrike pic.twitter.com/RZM0Whxufc — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 26 сентября 2019 г.

— Мы сегодня не в школе, вы сегодня не на работе, потому что это чрезвычайная ситуация. И мы не будем оставаться в стороне. Кто-то скажет, что мы зря прогуливаем уроки. Однако мы считаем, что мы меняем мир. Когда мы станем старше, мы сможем посмотреть нашим детям в глаза и сказать, что мы сделали всё, что было в наших силах (для изменения климата. — Прим. Лайфа), — заявила 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая стала главным гостем манифестации.

Montreal today.



A sea of people rising to protect our climate.



pic.twitter.com/SReZzMERob — Joshua Potash 🆘 (@JoshuaPotash) 27 сентября 2019 г.

Движущей силой марша были школьники и студенты, в связи с этим занятия во многих образовательных учреждениях были отменены. Также закрылись многие монреальские предприятия, союзы и общественные организации, чтобы их сотрудники могли присутствовать на демонстрации.

Отметим, что присутствие в Монреале премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Греты Тунберг, которую называют "голосом целого поколения молодых людей", вызвало ещё больший интерес к маршу.