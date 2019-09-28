На Украине родились сиамские близнецы

7

Фото © Pixabay

На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает агентство УНИАН.

Главный врач роддома Альберт Курицын рассказал, что девочки с одним телом, но двумя головами родились в ночь на 28 сентября. Роды начались преждевременно — на 33-й неделе беременности.

Сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно, и тем не менее мать отказалась прерывать беременность из-за личных убеждений.

Сейчас девочки находятся в роддоме, но скоро их перевезут в детскую больницу.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×