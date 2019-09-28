СК проверит данные о незаконном изъятии пятерых детей у матери на Урале

Также появились сообщения, что у женщины были конфликты с местной администрацией по вопросу предоставления нового жилья.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку сообщений СМИ о незаконном изъятии пятерых детей в Челябинской области, сообщается на сайте ведомства.

— На ряде телевизионных каналов транслировались сюжеты о том, как чиновники забрали детей у попавшей в больницу многодетной матери. Также сообщалось о конфликтной ситуации с местной администрацией по вопросу предоставления женщине нового жилья, — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что в деревне Степановке у многодетной матери изъяли пятерых детей после того, как её госпитализировали, а они остались с гражданским мужем женщины.