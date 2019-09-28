Московские врачи удалили опухоль, которую пенсионер два года лечил у гомеопата

Как выяснилось, к помощи гомеопатии мужчина обратился после двух операций и курса химиотерапии.

Врачи московской клинической больницы им. Ф. Иноземцева провели операцию и удалили 71-летнему пациенту опухоль, которую тот пытался лечить с помощью гомеопатии. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Департамент здравоохранения Москвы.

По предварительным данным, мужчину в состоянии средней степени тяжести госпитализировали с 11-сантиметровой опухолью в левой теменно-затылочной области. После проведения томографии специалисты решили провести операцию.

Позже стало известно, что в 2010 году у пенсионера выявили базальноклеточный рак теменно-затылочной области. Опухоль удалили. Потом произошёл рецидив — и образование повторно ликвидировали лазером. Пройдя несколько курсов химиотерапии, пациент обратился к гомеопату.

— После двух лет наблюдения у гомеопата пациент отметил, что опухоль быстро растёт, и решил обратиться в клинику. Хирургам удалось полностью удалить опухоль и изменённые участки кожных покровов, — отметили в пресс-службе ведомства.

В ближайшем будущем мужчину ожидает проведение кожной пластики. Отмечается, что за состоянием пенсионера будут наблюдать врачи-онкологи, которые смогут вовремя диагностировать вероятный рецидив.

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