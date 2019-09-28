Экклстоун объяснил завистью давление Запада на Россию

Достижения российского лидера Владимира Путина вызывают зависть у Запада. Из-за этого давление на Москву не прекращается. Такое мнение в интервью ТАСС выразил экс-глава чемпионата мира по автомобильным гонкам в классе "Формула-1" Берни Экклстоун.

По его словам, президент России слишком много времени уделяет сложно разрешимым проблемам, которые его не касаются. Экклстоун считает, что Путин занимается большим количеством вопросов: беспокоится о ситуации в Европе, о глобальном потеплении и о том, что произойдёт с миром через десятки лет.

— Обидно, что у него нет времени покорить Европу, — это было бы хорошо, — подчеркнул Экклстоун.

Кроме того, бывший глава "Формулы-1" назвал Путина своим кумиром в том, "что касается его поведения и дел". Также, комментируя вопрос о том, почему давление на Путина и Россию со стороны Запада не спадает, он завил, что такие вещи часто происходят с теми, кому завидуют.

— Просто они (на Западе. — Прим. Лайфа) завидуют тому, что Путин смог достичь. Тому, что у него сейчас есть, что он сумел сделать то, что весь остальной мир только намеревался, — заключил он.

Ранее Лайф писал, что Экклстоун заявил, что Путин должен управлять Европой.