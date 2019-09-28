МЧС дало новые разъяснения о курении на балконе: Правила этого не запрещают

Ведомство отмечает, что при этом необходимо помнить об осторожности и безопасности.

В МЧС РФ заявили, что новые правила не запрещают курить на балконе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих, — сообщает источник.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 октября в России запретят курить, зажигать свечи и жарить шашлык на балконах. В МЧС уже отмечали, что курение может привести и к уголовно-правовому наказанию, если из-за брошенного окурка сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир.

В Кремле уже положительно оценили новые правила, отметив, что это прежде всего противопожарная мера.