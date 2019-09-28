Из речи Греты Тунберг сделали дэт-метал-песню. Стало ещё эмоциональнее

Клип, созданный музыкантом из Нью-Йорка, собрал уже более полутора миллионов просмотров.

Пользователь "Ютуба" Джон Моллюск создал дэт-метал-песню из выступления шведской школьницы Греты Тунберг, отчитавшей мировых лидеров за украденное детство.

Моллюск отметил, что музыка и вокал принадлежат ему, а слова — Грете Тунберг. Он также добавил, что является участником индонезийской треш-метал-группы Suaka.

Клип на речь Греты Тунберг уже собрал более полутора миллионов просмотров.

Напомним, 24 сентября 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг обратилась к мировым лидерам на Генассамблее ООН по вопросу современных климатических проблем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул значимость речи школьницы.