РГО показало, как моржиха атаковала лодку арктической экспедиции

Участники экспедиции вполне могли стать местными робинзонами, но, к счастью, всё закончилось благополучно.

Моржиха атаковала надувную лодку Комплексной экспедиции Северного флота при участии Центра Русского географического общества по изучению Земли Франца-Иосифа. Видеозапись инцидента приобрела широкую популярность в Сети, сообщается на сайте РГО.

Руководитель медиагруппы РГО кинодокументалист Леонид Круглов рассказал об атаке хищного млекопитающего.

— Мы плыли на резиновой лодке, которая состоит из множества не зависимых друг от друга секций. Внезапно метрах в двухстах от берега нас атаковала моржиха, которая, видимо, защищала от нас своих моржат. Мы случайно оказались рядом с ними при попытке высадки на берег. Сначала она проколола носовую секцию, — сказал Круглов.

Пока участники экспедиции думали, что наткнулись на льдину, моржиха проколола ещё одну секцию, уже с другого края.

— Лодка стремительно сдувалась. Мы стали шугать беспокойную мамашу вёслами. Кое-как на одном баллоне, вычерпывая ледяную воду из лодки, доплыли до берега, — отметил кинодокументалист.

Круглов подчеркнул, что участники экспедиции вполне могли стать местными робинзонами, но, к счастью, всё закончилось благополучно.

При этом многие зарубежные СМИ так исказили версию событий, что действие перенеслось в Антарктику или в Японское море, вместо моржихи оказалось целое стадо моржей, а надувная лодка превратилась в подводную. В РГО проследили "эволюцию" таких сообщений.