РГО показало, как моржиха атаковала лодку арктической экспедиции

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Участники экспедиции вполне могли стать местными робинзонами, но, к счастью, всё закончилось благополучно.

Моржиха атаковала надувную лодку Комплексной экспедиции Северного флота при участии Центра Русского географического общества по изучению Земли Франца-Иосифа. Видеозапись инцидента приобрела широкую популярность в Сети, сообщается на сайте РГО.

Руководитель медиагруппы РГО кинодокументалист Леонид Круглов рассказал об атаке хищного млекопитающего.

Мы плыли на резиновой лодке, которая состоит из множества не зависимых друг от друга секций. Внезапно метрах в двухстах от берега нас атаковала моржиха, которая, видимо, защищала от нас своих моржат. Мы случайно оказались рядом с ними при попытке высадки на берег. Сначала она проколола носовую секцию, — сказал Круглов.

Пока участники экспедиции думали, что наткнулись на льдину, моржиха проколола ещё одну секцию, уже с другого края.

Лодка стремительно сдувалась. Мы стали шугать беспокойную мамашу вёслами. Кое-как на одном баллоне, вычерпывая ледяную воду из лодки, доплыли до берега, — отметил кинодокументалист.

Круглов подчеркнул, что участники экспедиции вполне могли стать местными робинзонами, но, к счастью, всё закончилось благополучно.

При этом многие зарубежные СМИ так исказили версию событий, что действие перенеслось в Антарктику или в Японское море, вместо моржихи оказалось целое стадо моржей, а надувная лодка превратилась в подводную. В РГО проследили "эволюцию" таких сообщений.

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