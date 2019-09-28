СК проводит проверку после столкновения двух теплоходов в Якутии

Сообщается, что в результате происшествия пострадал один из работников. Он самостоятельно обратился за помощью к медикам.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку инцидента со столкновением двух грузовых теплоходов на реке Лена в Якутии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

— По предварительным данным, 27 сентября 2019 года в 22 часа 40 минут по местному времени на левом берегу реки Лена произошло столкновение теплохода "СПН-865", следовавшего по маршруту Якутск — Нижний Бестях с теплоходом "СПН-858", следовавшим по маршруту Нижний Бестях — Якутск, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента пострадал работник парома. Он самостоятельно обратился за помощью к медикам. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф сообщал, что на борту столкнувшихся теплоходов было несколько автомобилей. Первый паром, заходивший к причалу, повредил носовую часть. Второй паром, отходивший от берега, повредил левый борт.