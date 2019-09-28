Варшавер: Марк Захаров был глыбой, последним из когорты больших режиссёров

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер отметил, что ушедший из жизни Марк Захаров был последним из когорты больших советских режиссёров.
— Российский театр и наш театр "Ленком" понесли большую утрату. Это невосполнимая потеря такого большого гражданина. Я говорю именно это слово. Человека, с которым мы работали 40 лет. Марк Анатольевич Захаров — это глыба. Сегодня, к сожалению, нет у нас такого режиссёра, такой махины. Вспоминаю многих режиссёров, которые были в советское время, и вот он — последний из той когорты больших людей, больших режиссёров, — сказал Варшавер журналистам.
Напомним, Захаровшёл из жизни 28 сентября в возрасте 85 лет. Причиной смерти режиссёра стало повторное воспаление лёгких. До этого воспаление лёгких у него диагностировали в конце августа, а в начале сентября сообщалось, что худрук "Ленкома" выписан из больницы и "рвётся на работу".
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