Варшавер: Марк Захаров был глыбой, последним из когорты больших режиссёров

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер отметил, что ушедший из жизни Марк Захаров был последним из когорты больших советских режиссёров.

— Российский театр и наш театр "Ленком" понесли большую утрату. Это невосполнимая потеря такого большого гражданина. Я говорю именно это слово. Человека, с которым мы работали 40 лет. Марк Анатольевич Захаров — это глыба. Сегодня, к сожалению, нет у нас такого режиссёра, такой махины. Вспоминаю многих режиссёров, которые были в советское время, и вот он — последний из той когорты больших людей, больших режиссёров, — сказал Варшавер журналистам.