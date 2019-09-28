На Украине при взрыве на заводе пострадало 10 человек — видео

ЧП произошло сегодня днём на предприятии по производству алюминиевых колпачков для бутылок.

В Сумах на заводе по производству алюминиевых крышек произошёл взрыв с дальнейшим возгоранием, сообщает пресс-служба регионального Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв прогремел около 11 часов, в результате пострадало 10 человек, восемь были госпитализированы, двое из них находятся в реанимации.

На место происшествия сразу же прибыли пожарные. Сейчас там работает следствие и выясняет все подробности ЧП.

Также ещё один взрыв прогремел сегодня на грузовом судне в Южной Корее. В результате инцидента девять человек получили ранения. На судне находилось десять россиян, из них никто не пострадал.