Порошенко прилетел в Лондон, чтобы поддержать Гонтареву со сломанной ногой

Бывший президент Украины Пётр Порошенко специально вылетел в Лондон, чтобы поддержать экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву, которую недавно сбила машина.

— С Мариной (супругой Порошенко. — Прим. Лайфа) посетили Валерию, чтобы передать ей слова поддержки от многих украинцев, — написал бывший лидер Незалежной в "Фейсбуке".

Во время встречи с Гонтаревой Порошенко и его супруга подарили ей футболку с карикатурой, на которой экс-глава НБУ со сломанной ногой и в пуантах и держит в руках две сабли. Украшает трикотажное изделие надпись "Нас не сломить".

— Когда пришлось подвергнуть себя опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков "Приватбанка", — она не сломалась. Когда нужно было взять на себя ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, — она не сломалась, — написал Порошенко.

При этом политик добавил, что Гонтарева "не сломается и теперь".

— Валерия не просто держится. Она борется за Украину, — заключил Порошенко.

Гонтарева занимала пост главы НБУ с 2014 по 2018 год, она стала первой женщиной на этой должности. После того как её сняли с этого поста, в октябре прошлого года она переехала в Великобританию вместе с сыном. На Украине её подозревают в пособничестве в завладении около $6 млн.

В конце августа экс-глава Нацбанка Украины попала под машину в Лондоне. Впоследствии в самом центре украинской столицы неизвестные подожгли автомобиль Audi А7, принадлежащий её сыну. Также был сожжён её дом под Киевом. По утверждению Гонтаревой, покушение в Великобритании и поджоги в Киеве — это звенья одной цепи. Таким образом, она считает, что ей объявили настоящую войну.