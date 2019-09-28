Фельдшер из Воронежа извинилась за публикацию шок-контента с пациентами в Сети

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Девушка удалила страницу в "Инстаграме" и заверила, что больше такого не повторится.

Фельдшер скорой помощи из Воронежа принесла извинения за публикацию в "Инстаграме" окровавленных фотографий своих пациентов, которые она сопровождала издевательскими подписями.

Дорожу своей работой, люблю работу и приношу извинения всем пользователям, которые могли наблюдать эти кадры, — рассказала девушка на видео.

Фельдшер признала, что допустила огромную ошибку при публикации личных данных и снимков травм пациентов. Девушка удалила страницу в "Инстаграме" и заверила, что больше такого не повторится.

Как сообщает РИА "Новости", в Департаменте здравоохранения региона пообещали привлечь медика к ответственности.

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