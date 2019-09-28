Актрису Наталью Бочкарёву задержали с кокаином, но она это опровергает

Звезда "Счастливы вместе" заявила, что проводит время с детьми, а эту историю придумали не известные ей люди.

Звезду сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкарёву задержали в Москве с кокаином. Об этом Лайфу сообщил информированный источник. При этом артистка эти сведения опровергает.

По данным источника, в ночь на 28 сентября полицейские остановили авто Бочкарёвой для обычной проверки, но звезда вела себя подозрительно. Правоохранители нашли у неё 0,69 грамма запрещённого вещества.

Артистка заявила Лайфу, что это ложь, её никуда не доставляли ночью и сейчас она проводит время с детьми. По мнению Бочкарёвой, кто-то пустил такой слух ради хайпа. Она также пообещала, что обязательно разберётся с этими слухами.