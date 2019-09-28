На берег Кабо-Верде выбросилось более сотни дельфинов — видео

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На берег острова Боа-Вишта в Атлантическом океане 26 сентября выбросилось более сотни дельфинов, сообщает Associated Press. Местная волонтёрская организация BIOS Cape Verde опубликовала кадры с места происшествия в "Фейсбуке".

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/bioscaboverde/?__xts__%5B0%5D=68.ARBmj_AvmGNLDzDFH1FVER9RGqqT7GNpQysRqcIUlvroKdolkgTaP-ryHW2o4teR4q0_9dyRK-YtnScaxSAfPouJzr4UT4zOQ1yujxFns3TXx5iuNTcKyVDTuveVsx7nMIuMfsmDB8j2NxPnqW0vzw1BhuoMbGtuOlcqyuoZoQxyqBfkege4OEBXBHXRSdDQQh379p6Fyo2G8PkR2lRJ-4VIr70sfNix9jHTLTCnAY0RWnrrCRldl7xbOabLl798hRCX24uiZ0oFiIiW2IpxqOc2h6aEc-RdLeJcmhawtto5BcYrolZB5c9-mWg0OPBXpifRwrxkbecR0e1fdgPWUY14dQ&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong><ins>Bios.cv</ins></strong></a></p>

По предварительным данным, к настоящему моменту совместными усилиями было похоронено 136 млекопитающих.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/bioscaboverde/?__xts__%5B0%5D=68.ARBmj_AvmGNLDzDFH1FVER9RGqqT7GNpQysRqcIUlvroKdolkgTaP-ryHW2o4teR4q0_9dyRK-YtnScaxSAfPouJzr4UT4zOQ1yujxFns3TXx5iuNTcKyVDTuveVsx7nMIuMfsmDB8j2NxPnqW0vzw1BhuoMbGtuOlcqyuoZoQxyqBfkege4OEBXBHXRSdDQQh379p6Fyo2G8PkR2lRJ-4VIr70sfNix9jHTLTCnAY0RWnrrCRldl7xbOabLl798hRCX24uiZ0oFiIiW2IpxqOc2h6aEc-RdLeJcmhawtto5BcYrolZB5c9-mWg0OPBXpifRwrxkbecR0e1fdgPWUY14dQ&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong><ins>Bios.cv</ins></strong></a></p>

В пресс-службе центра сообщили, что на остров должны приехать специалисты из Университета Лас-Пальмас. Им предстоит установить причину трагедии и провести ряд исследований.

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