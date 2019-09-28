В Киеве неизвестные подожгли детский сад

В результате инцидента никто не пострадал. На данный момент продолжаются следственные действия.

В Киеве двое неизвестных проникли в здание детского сада и подожгли его изнутри. Об этом сообщается на официальном сайте управления полиции.

Инцидент произошёл в Оболонском районе столицы в ночь на субботу, 28 сентября.

— На камерах видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных молодых людей, которые ходили возле центрального входа, — говорится в сообщении.

Полицейские обнаружили, что дверь запасного выхода была взломана, а в нескольких комнатах, где началось возгорание, всё перевёрнуто. На данный момент стражи порядка выясняют все обстоятельства и детали происшествия.

Криминалисты тем временем взяли на экспертизу окурки и отпечатки пальцев, найденные на месте происшествия. По мнению правоохранителей, их могли оставить злоумышленники.

Следователи классифицировали произошедшее событие как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.