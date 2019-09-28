В Германии задержали французского "человека-паука" за восхождение на небоскрёб

В Германии задержали знаменитого французского покорителя небоскрёбов Алена Робера, также известного как "человек-паук". Об этом сообщает издание Spiegel.

French free climber Alain Robert detained by German police after scaling a 153-meter building in Frankfurthttps://t.co/fafvpHBEz0 pic.twitter.com/c9YbzGojBi — DAILY SABAH (@DailySabah) September 28, 2019

57-летний альпинист взобрался на высотное здание Skyper в банковском квартале Франкфурта-на-Майне. На высоту 153 метра Робер забрался за 20 минут. Когда он спустился на землю, полицейские задержали его и доставили в полицейский участок. Роберу могут предъявить обвинение в нарушении общественного порядка и незаконном проникновении в жилище.

В январе этого года "человека-паука" уже задерживала филиппинская полиция за то, что он залез на высотку GT International Power в городе Макати.

Ален Робер вошёл в Книгу рекордов Гиннесса за свои многочисленные восхождения на высотные здания по всему миру. Он побывал на крышах более 90 небоскрёбов, среди которых Эмпайр-стейт-билдинг (381 м), Бурдж-Халифа (828 м вместе со шпилем), Эйфелева башня (324 м) и главное здание МГУ (240 м). В августе Робер взобрался на небоскрёб в Гонконге и повесил там флаг с призывами к миру.