В Алтайском крае задержали подозреваемого в убийстве женщины и её двоих детей

После того, как женщина потеряла сознание и её дети заплакали, задержанный испугался и задушил их.

Сотрудники следственных органов СКР по Алтайскому краю задержали подозреваемого в убийстве пропавшей 27-летней женщины и её двоих детей, четырёх и девяти лет. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

По версии следователей, женщина в ночь на 22 августа попыталась покинуть город вместе с детьми и попросила брата гражданского мужа подвезти их до вокзала.

— По дороге мужчина на почве личных неприязненных отношений из-за ссоры убил женщину и детей, а тела сокрыл в нескольких километрах от села Павловка города Славгорода, — отметили в пресс-службе ведомства.

На опубликованных СК РФ кадрах мужчина сознался в преступлении. По его словам, в ходе ссоры он остановил машину и ударил женщину, после чего она потеряла сознание.

— Ехали в сторону Екатериновки. Я остановился, встал, ударил, она вырубилась. Дети заплакали. Пришлось задушить. Потому что я испугался, — рассказал задержанный.

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В ведомстве отметили, что устанавливают все обстоятельства трагедии и в ближайшее время готовятся предъявить обвинение задержанному.