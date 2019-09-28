Режиссёра Марка Захарова похоронят 1 октября

Прощание с Марком Захаровым, о смерти которого стало известно сегодня, состоится 1 октября в театре "Ленком". После этого режиссёра похоронят на Новодевичьем кладбище.
— Мы прощаемся с Марком Анатольевичем во вторник, 1 октября. Прощание начнётся в 10 утра. Всё будет происходить на основной сцене театра "Ленком", — рассказал РИА "Новости" директор театра Марк Варшавер.
После церемонии прощания, около двух часов дня, траурная церемония переместится на Новодевичье кладбище. Именно там знаменитый режиссёр и народный артист СССР будет похоронен, рядом с могилами Говорухина, Табакова и Броневого.
Напомним, Марк Захаров ушёл из жизни 28 сентября в возрасте 85 лет. Причиной его смерти стало повторное воспаление лёгких. Коллеги режиссёра уже выразили соболезнования, отметив, что с Захаровым ушла эпоха больших режиссёров. Также к соболезнованиям присоединились президент РФ Владимир Путин и российские государственные деятели.
Увековечить память режиссёра могут в названии одной из московских улиц.
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