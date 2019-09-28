Режиссёра Марка Захарова похоронят 1 октября

Захаров известен не только как театральный постановщик, но и как режиссёр кино. В его фильмографии такие культовые картины, как "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви" и "Убить дракона".

Прощание с Марком Захаровым, о смерти которого стало известно сегодня, состоится 1 октября в театре "Ленком". После этого режиссёра похоронят на Новодевичьем кладбище.

— Мы прощаемся с Марком Анатольевичем во вторник, 1 октября. Прощание начнётся в 10 утра. Всё будет происходить на основной сцене театра "Ленком", — рассказал РИА "Новости" директор театра Марк Варшавер.

После церемонии прощания, около двух часов дня, траурная церемония переместится на Новодевичье кладбище. Именно там знаменитый режиссёр и народный артист СССР будет похоронен, рядом с могилами Говорухина, Табакова и Броневого.

Напомним, Марк Захаров ушёл из жизни 28 сентября в возрасте 85 лет. Причиной его смерти стало повторное воспаление лёгких. Коллеги режиссёра уже выразили соболезнования, отметив, что с Захаровым ушла эпоха больших режиссёров. Также к соболезнованиям присоединились президент РФ Владимир Путин и российские государственные деятели.

Увековечить память режиссёра могут в названии одной из московских улиц.