Кардашьян снова собирается в Армению

Американская звезда заявила, что намерена помочь местным жителям с рабочими местами.

Звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян сообщила на своей странице в сети Twitter, что снова посетит Армению, чтобы наладить там производство своего бренда нижнего белья и помочь местным жителям с рабочими местами.

Такое заявление девушка сделала после недавнего скандала из-за производства своей линии нижнего белья в Турции. Армянский национальный комитет США в соцсети обвинил её в поддержке страны, ответственной за геноцид армян.

На это Кардашьян ответила, что главная её цель — производство качественного продукта, а турецкие производители помогли ей это реализовать.

— Через две недели буду в Армении и надеюсь помочь стране с торговлей и рабочими местами, в том числе и наладить производство Skims (бренд нижнего белья Кардашьян. — Прим. Лайфа), — добавила телезвезда в "Твиттере".

В 2015 году Ким Кардашьян уже прилетала в Армению на съёмки реалити-шоу о её семье. Вместе с ней также приезжали её супруг Канье Уэст и их дочь.