Huawei планирует запустить свой видеосервис в России

Китайская компания Huawei планирует запустить видеосервис для пользователей из РФ и нескольких других стран. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-президента направления мобильных сервисов подразделения потребительских продуктов Huawei в Европе Джейме Гонсало.

Новый сервис будет выступать в качестве агрегатора контента других платформ, таких как ivi.ru и Megogo. Создавать свой контент и конкурировать с такими компаниями, как Netflix или Spotify, компания не планирует.

Гонсало уточнил, что идея заключается в том, что пользователи смогут платить за контент с других видеоплатформ только через Huawei Video. Точная дата запуска сервиса на территории России пока не уточняется.

Ранее Минкомсвязи сообщило о планах локализации производства Huawei в России.